"Fare scorte di cibo e acqua", così la Gran Bretagna si prepara a un possibile attacco russo

I timori derivanti da un possibile attacco da parte del Cremlino non sono nuovi a Londra. Al giugno scorso risalgono le affermazioni del predecessore di Andy Burnham, Keir Starmer, che aveva detto che nel giro di quattro anni la Russia "potrebbe attaccare la Nato". L'ex premier laburista aveva accreditato la scadenza del 2030 a valutazioni "dei nostri servizi d'intelligence e di quelli di altri Paesi alleati". La tensione tra i due Paesi, del resto, è molto alta. In occasione della visita in Ucraina di Andy Burnham risalente a qualche giorno fa, il primo ministro ha affermato che "da 30 anni la Russia cerca di mettere fine alla vostra indipendenza ma ha fallito, le sue azioni l'hanno rafforzata. Siete una democrazia viva con un brillante futuro davanti, il Regno Unito ha tenuto viva la fiamma della libertà del XX secolo, voi lo avete fatto nel XXI. Sono determinato con i Volenterosi a darvi l'aiuto che serve, non solo per la difesa aerea ma anche per distruggere i missili russi prima che partano".