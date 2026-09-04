Il partito di Farage nella bufera: un video inchioda il leader e due funzionari mentre discutono su finanziamenti illeciti

In seguito, Channel 4 ha trasmesso anche le immagini di un pranzo a Clacton, nell'Essex, in cui il giornalista si spacciava per il figlio residente nel Regno Unito e un attore interpretava il suo presunto padre americano. Di fronte a loro c'erano Dan Jukes e il leader di Reform UK, Nigel Farage. Farage afferma che "è tutto regolare" dopo che il figlio gli ha detto di averne discusso a lungo sia con Jukes che con James Orr, responsabile delle politiche di Reform. "Sarò io il donatore registrato", dice il figlio. "Poi papà mi invierà i soldi e, non appena tutto sarà fatto e tutte le formalità saranno concluse, il denaro sarà disponibile." Oltre ai soldi per i sondaggi, c'era in ballo anche un'altra donazione al partito di mezzo milione di sterline.