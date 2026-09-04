Argentina, Milei rilancia la rivendicazione sulle isole Falkland: "Sono nostre per diritto"

Milei, nel corso del proprio discorso alla nazione, ha lodato il presidente statunitense Donald Trump per aver affermato che Washington potrebbe riconsiderare la sua posizione neutrale sulla sovranità delle isole. Milei ha interpretato le recenti dichiarazioni di Trump come la prova che il suo stretto rapporto con il presidente statunitense - criticato dagli oppositori politici come "eccessivamente deferente" - sta dando i suoi frutti. "Gli Stati Uniti stanno valutando questo cambiamento di posizione perché sanno che l'Argentina ha un partner affidabile, allineato ai valori occidentali, in una posizione strategicamente importante che può essere un alleato prezioso nei decenni a venire", ha dichiarato Milei.