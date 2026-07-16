"Le Malvine sono argentine", Londra chiede indagine alla Fifa sullo striscione portato in campo

Il governo britannico ha invitato la Fifa ad aprire un'indagine sulla nazionale argentina dopo che diversi calciatori hanno esposto lo striscione "Las Malvinas son Argentinas" ("Le Malvine/Falkland sono argentine") al termine della semifinale dei Mondiali, vinta 2-1 contro l'Inghilterra. Il ministro per le Imprese britannico, Peter Kyle, ha definito il gesto "del tutto inappropriato", ribadendo che "la politica dovrebbe restare fuori dal calcio" e aggiungendo che la Fifa "dovrebbe assolutamente esaminare la vicenda".