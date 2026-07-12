Dalle Falkland alla Mano de Dios, perché Argentina-Inghilterra non è solo una questione di calcio

Se è vero che l'Inghilterra ha inventato il calcio esportandolo nel mondo (Rio de la Plata compreso), altrettanto vero è che l'Argentina lo ha reinventato, trasformandolo in un rito di popolo e in un'identità nazionale opposta a quella dei maestri europei. La prima scintilla scocca ai Mondiali del 1966. Inglesi e argentini si affrontano per la prima volta in una competizione internazionale ed è fin da subito evidente che le due filosofie non possono convivere. La partita è maschia, a dir poco: a farne le spese è il capitano di quell'Albiceleste, Antonio Rattin, che per uno straordinario scherzo del destino è mancato proprio domenica 12 luglio, la notte che riconsegna alla storia del pallone l'eterna sfida. Fu proprio lui il motivo scatenante della faida anglo-argentina. Rattin parlava solo spagnolo, così come del resto l'arbitro Rudolf Kreitlein parlava solo tedesco: ecco perché per il mediano fu estremamente difficile comprendere perché il direttore di gara lo stesse cacciando dal campo quando ancora la battaglia infuriava. I cartellini non esistevano e gli arbitri comunicavano a voce ai giocatori le proprie decisioni, quindi viene da sé che ci volle del bello e del buono per far capire a Rattin cosa stesse accadendo. Alla fine, undici minuti di spiegazioni e polemiche dopo, il capitano lascerà l'agone calpestando il tappeto reale, portandosi dietro uno sciame di polemiche che mai si diraderà del tutto. Eppure, curiosamente, quella scena dai contorni tragicomici un effetto lo produrrà e porterà all'introduzione di un linguaggio internazionale per arbitri e giocatori: i cartellini, appunto.