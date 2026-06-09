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Nigel Farage contro l’Unione europea: "Distrugge l'identità degli stati"

Il leader del partito Reform UK interviene, in diretta, a "Quarta Repubblica": "Un giorno ci sarà anche l'Italexit"

09 Giu 2026 - 09:12
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In collegamento da Londra, Nigel Farage, leader di Reform UK, attualmente primo partito inglese secondo i sondaggi, interviene in diretta a "Quarta Repubblica" e attacca duramente l’assetto istituzionale dell’UE.

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"L'Unione europea è una costruzione che distrugge l'identità degli stati, che si libera della democrazia e mette il potere nelle mani dei burocrati", afferma, accusando Bruxelles di aver progressivamente sottratto autonomia ai singoli Paesi membri.

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"Io amo gli europei e amo l'Europa, in particolar modo l'Italia, ma credo nell'Europa delle differenze, nei singoli stati che collaborano insieme", continua il politico, pronosticando - se si continuerà su questa strada - un allontanamento anche da parte dell'Italia.

"Un giorno ci sarà l'Italexit, credetemi", continua Farage, lodando l'operato di Giorgia Meloni. "Sono un suo grande ammiratore, penso che abbia portato una grande stabilità alla politica italiana e ha migliorato la reputazione dell'Italia sul palcoscenico mondiale".

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