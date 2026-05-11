Gran Bretagna, Starmer: "Tornare al cuore dell'Europa, dobbiamo rafforzare la partnership"

"Questo governo laburista sarà definito dalla ricostruzione del nostro rapporto con l'Europa e dal riportare la Gran Bretagna al cuore dell'Europa, per essere più forti sull'economia, più forti sul commercio, più forti sulla difesa, su tutto". Lo ha detto il premier laburista britannico Keir Starmer nel cosiddetto discorso del reset a Londra, sottolineando che la Brexit "ha reso il Regno Unito più povero e più debole" e definendo il leader di Reform Uk, Nigel Farage, "un opportunista". Starmer ha quindi promesso di allargare il programma di scambio degli studenti con l'Ue.