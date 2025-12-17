Accordo fra Gb e Ue, Londra rientra nel programma Erasmus

L'associazione del Regno Unito a Erasmus+ nel 2027 offrirà "significative opportunità nei settori dell'istruzione, della formazione, dello sport e della gioventù per i cittadini del Regno Unito e dell'Unione Europea, in particolare per le giovani generazioni - viene riferito nella nota congiunta -. La Commissione Europea e il Regno Unito attendono con ansia che queste opportunità si realizzino. Sono lieti che i termini specifici di questa associazione, comprese le condizioni finanziarie concordate di comune accordo, rappresentino un giusto equilibrio tra i contributi del Regno Unito e i benefici offerti dal programma e aprano la strada alla partecipazione del Regno Unito al programma nel 2027".