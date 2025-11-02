DiscoverEU, hai 18 anni e vuoi scoprire l'Europa viaggiando? Ecco come fare

Chi ha 18 anni ha un'occasione speciale per esplorare l'Europa. Si tratta di DiscoverEU. Per il 40esimo anniversario dello spazio Schengen, la Commissione europea offre questa opportunità a 40mila giovani. Come si legge sul sito della Rappresentanza in Italia della Commissione Ue "i candidati selezionati avranno la possibilità di viaggiare gratuitamente per un massimo di 30 giorni tra il 1° marzo 2026 e il 31 maggio 2027 e riceveranno una carta sconto per trasporti pubblici, cultura, alloggio, ristorazione, sport e altri servizi in 36 Paesi. Le candidature saranno aperte fino al 13 novembre (chiusura a mezzogiorno, ora di Bruxelles). Ecco i requisiti.