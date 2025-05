Il primo ministro britannico Keir Starmer è pronto a firmare un nuovo accordo con l'Ue per riallacciare i rapporti dopo la Brexit. Lo ha reso noto Downing Street in vista dei colloqui lunedì a Londra, quando Starmer incontrerà i vertici dell'Unione per il primo summit Ue-Regno Unito post-Brexit per concordare le misure necessarie per un rapporto più stretto tra la Gran Bretagna e i 27.