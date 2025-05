Ue-Gran Bretagna, via libera dei 27 Stati membri all'accordo su commercio e difesa

In periodi di guerre dei dazi, Londra e Bruxelles hanno concordato anche un patto commerciale per regolare i flussi di import ed export. Anche e soprattutto in ambito sanitario e fitosanitario (Sps), con l'obiettivo di ridurre le barriere commerciali nel settore agroalimentare. In cambio, il Regno Unito ha concesso un'estensione di 12 anni (fino al 2038) all'Ue dei diritti di accesso alle acque britanniche per la pesca, evitando così negoziazioni annuali e garantendo stabilità per entrambi i settori.