Meloni incontra Merz: "Sforzi comuni per la pace in Ucraina, Roma e Berlino amici di Israele ma non indifferenti a Gaza"

Su Israele e Gaza ha detto: "Abbiamo parlato di Medioriente. Proprio perché siamo amici di Israele, non possiamo restare indifferenti a quello che accade a Gaza, dove la situazione è sempre più difficile e drammatica. Ribadisco che inq uesto quadro non ci possano essere ambiguità nel pretendere che Hamas deve rilasciare tutti gli ostaggi e nel chiarire che non c'è un futuro per la presenza di Hamas nella Striscia o in un futuro Stato palestinese".