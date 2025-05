A Istanbul delegazioni senza leader: dopo il no di Putin, pure Zelensky rinuncia | Trump: "Solo un incontro con me sbloccherà l'impasse"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.178. Insulti tra Zelensky e Mosca nel giorno fissato per i colloqui diretti Russia-Ucraina a Istanbul, che alla fine slittano a venerdì senza leader. Il presidente ucraino, ad Ankara per vedere il leader turco Erdogan, non si recherà nella città sul Bosforo dopo che Putin ha disertato l'appuntamento inviando una delegazione di basso livello guidata dal consigliere Medinsky. "Una farsa, la Russia non prende sul serio i negoziati", l'accusa di Kiev. Immediata la replica di Mosca. Il ministro degli Esteri Lavrov bolla Zelensky come "una persona penosa", la portavoce Zakharova parla di "un clown fallito". La delegazione ucraina, capeggiata dal ministro della Difesa Umerov, chiederà comunque un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni. "Non succederà nulla finché io e Putin non ci incontreremo", il commento del presidente Usa Trump. L'Ue intanto affila le armi e prepara nuove sanzioni con la sponda Usa.