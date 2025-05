Putin e Lavrov non saranno a Istanbul per i negoziati con l'Ucraina | "Zelensky deciderà giovedì se i colloqui ci saranno"

Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, non avrebbe in programma di recarsi in Turchia per partecipare ai colloqui tra Russia e Ucraina per un cessate il fuoco. Lo hanno detto due funzionari della Casa Bianca all'emittente Cnn, poco dopo che il segretario di Stato Usa, Marco Rubio, è atterrato in Turchia, dove sarà presente ai colloqui insieme agli inviati speciali Steve Witkoff e Keith Kellogg.