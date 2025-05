Guerra in Ucraina, una delegazione Usa con Rubio sarà in Turchia | Cremlino: "Aspettiamo rappresentanti di Kiev a Istanbul"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.176. Il ministro degli Esteri turco Fidan ha avuto una telefonata con il suo omologo russo Lavrov: i due hanno discusso degli ultimi sforzi per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina. La telefonata è arrivata alla vigilia dell'incontro di giovedì a Istanbul tra i due Paesi. Zelensky, in conferenza stampa a Kiev, ha affermato: "Giovedì sarò in Turchia. Ci sarà anche il presidente Erdogan. Farò di tutto per incontrare Putin ma penso che non voglia che la guerra finisca, non voglia un cessate il fuoco, non voglia negoziati". Mosca, dal canto suo, per bocca del viceministro degli Esteri Serghei Ryabkov, citato dall'agenzia Ria Novosti, ha fatto sapere che nel corso dei negoziati bisognerà discutere "l'entrata nella Federazione russa dei nuovi territori", vale a dire delle regioni ucraine che attualmente sono parzialmente occupate dalle forze russe. Il braccio destro di Zelensky, Andrei Yermak, ha evidenziato che per l'Ucraina "l'assenza di Putin ai colloqui sarebbe un segnale, definitivo". Il presidente turco Erdogan ha detto al segretario generale della Nato, Mark Rutte che "la Nato non dovrebbe prendere parte" al conflitto in Ucraina. Una delegazione statunitense, guidata dal segretario di Stato Marco Rubio, sarà in Turchia per i colloqui Russia-Ucraina. Lo ha riferito Donald Trump.