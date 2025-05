Zelensky: "Aspetto Putin giovedì a Istanbul" | Negoziati diretti in Turchia: ok di Erdogan

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.174. Terminato il cessate il fuoco di 72 ore, indetto da Mosca per le celebrazioni degli 80 anni dalla vittoria della Seconda Guerra mondiale, riprendono i raid russi sull'Ucraina. Putin propone a Kiev di riprendere i negoziati diretti il 15 maggio a Istanbul, non escludendo che questo possa portare a un cessate il fuoco esteso. Zelensky: "Attendiamo un cessate il fuoco completo e duraturo, a partire da lunedì. E aspetterò Putin in Turchia giovedì. Personalmente. Spero che questa volta i russi non cerchino scuse". Macron ritiene la proposta di Putin "un primo passo, ma non sufficiente". Dello stesso avviso è anche il cancelliere tedesco Merz: "Se la parte russa sta ora segnalando la volontà di parlare, questo è inizialmente un buon segno. Ma non è affatto sufficiente". "L'Ucraina accetti i negoziati in Turchia" così da capire "se un accordo è possibile", afferma Donald Trump sul suo social Truth. Erdogan a Putin: "La Turchia è pronta a ospitare colloqui di pace". Keith Kellogg, l'inviato speciale del presidente americano per l'Ucraina, sottolinea la necessità di "un cessate il fuoco incondizionato di 30 giorni" prima di passare a una discussione di pace globale. Anche l'Unione europea, tramite le parole della portavoce per gli Affari esteri della Commissione Ue, Anitta Hipper, dichiara che "un cessate il fuoco è urgentemente necessario per aprire la strada ai colloqui di pace".