Ucraina, dai leader europei pressioni su Mosca: "Accetti la tregua o sanzioni" | Il Cremlino prima frena e poi apre: "Valutiamo"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.173. Missione altamente simbolica a Kiev di Macron, Starmer, Merz e Tusk, con annesso vertice della Coalizione dei Volenterosi in formato ibrido, per dare modo a tutti i partner di partecipare. Collegata in video anche il premier italiano Meloni. L'Occidente cerca una svolta per forzare la Russia al tavolo della pace e a quanto pare la trova, concordando un piano in 4 punti che parta da una tregua incondizionata di 30 giorni da lunedì. Se Mosca non accetta, dovrà affrontare nuove e massicce sanzioni. Stando a Zelensky, Trump - collegato al telefono nella riunione ristretta coi leader - è "d'accordo". Putin, ha notato il portavoce Peskov, è "disposto al dialogo" ed è l'Europa a mostrarsi aggressiva. Peskov ha quindi fatto sapere che la precondizione per un accordo è lo stop al rifornimento di armi a Kiev. Salvo poi usare successivamente toni più morbidi: "Dobbiamo riflettere bene" sulla proposta di tregua.