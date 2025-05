Ucraina: Macron, Merz, Starmer e Tusk insieme a Kiev da Zelensky

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.172. Sabato Emmanuel Macron, Friedrich Merz, Keir Starmer e Donald Tusk andranno insieme a Kiev per il vertice della "coalizione dei volenterosi" con il presidente Zelensky. Gli Stati Uniti e i loro alleati europei stanno finalizzando una proposta per un cessate il fuoco di 30 giorni in Ucraina che, se rifiutata, li porterebbe a imporre congiuntamente nuove sanzioni alla Russia. Lo ha affermato una fonte diplomatica francese, come scrive il sito della Reuters. Il presidente dell'Ucraina ha anche chiamato Trump per comunicargli che l'accordo sui minerali rari è stato approvato dal parlamento di Kiev. La Casa Bianca: "Telefonata molto produttiva". Intanto Putin, durante il suo discorso per l'80° anniversario della Vittoria nella Grande guerra patriottica (ndr, la Seconda guerra mondiale), ha detto: "La Russia combatterà sempre contro il nazismo e la verità è dalla sua parte". Al suo fianco c'era il presidente cinese Xi Jinping.