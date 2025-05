Trump: "Sciocco aver escluso Russia dal G7, ha causato l'invasione in Ucraina" | Mosca: "La tregua resta, risponderemo a eventuali attacchi"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.169. Per Trump è stato "sciocco aver escluso Russia dal G7". Questa decisione, infatti, avrebbe "provocato l'invasione in Ucraina". La Russia è stata sospesa a tempo indeterminato dal gruppo, che all'epoca era noto come G8, nel 2014 dopo che la maggioranza dei Paesi membri si è mobilitata contro l'annessione della Crimea. Mosca ha annunciato che rispetterà l'impegno a osservare una tregua di tre giorni dall'8 al 10 maggio, respinta da Kiev, ma risponderà "immediatamente" a qualsiasi attacco dovesse giungere dalle truppe ucraine. Per la seconda notte consecutiva l'Ucraina ha lanciato un attacco con droni su Mosca: per garantire la sicurezza tutti e quattro gli aeroporti della capitale russa sono rimasti chiusi per alcune ore. "La riconciliazione con il popolo ucraino è inevitabile, ma è solo questione di tempo", ha affermato Vladimir Putin. Donald Trump ha tuttavia ammesso che c'è un "odio tremendo" tra il presidente russo e Volodymyr Zelensky e questo rende "forse la pace impossibile". Il presidente americano ha poi sentito al telefono l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, convenendo che è ora di porre fine al conflitto il più presto possibile.