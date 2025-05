Putin: "Riconciliarci con il popolo ucraino sarà inevitabile" | Trump: "Forse la pace è impossibile, c'è un odio enorme tra le parti"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.167. "La riconciliazione con il popolo ucraino è inevitabile, ma è solo questione di tempo". Lo ha affermato il presidente Putin. Ma Trump ha ammesso che c'è un "odio tremendo" tra il leader russo e Zelensky e questo rende "forse la pace impossibile". E non si fermano gli attacchi: diverse esplosioni si sono sentite a Kiev dopo un attacco aereo russo con droni. Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita ufficiale in Russia dal 7 al 10 maggio. Lo fa sapere il Cremlino, confermando la sua partecipazione alle celebrazioni del 9 maggio per gli 80 anni della vittoria sovietica sulla Germania nazista. L'Ucraina "non può garantire la sicurezza" degli ospiti di Putin per la festa, aveva detto sabato Volodymyr Zelensky. Intanto Sergio Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di Difesa al Quirinale per giovedì 8 maggio.