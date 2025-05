Zelensky: "Pronti a un cessate il fuoco se la Russia si ferma" | Mattarella convoca il Consiglio supremo di Difesa

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.166. Diverse esplosioni sono state udite nella notte tra sabato e domenica a Kiev a causa di un attacco aereo russo con droni. Zelensky si è espresso a favore di "un cessate il fuoco il prima possibile, se la Russia è pronta a fare altrettanto". Il presidente ucraino ha anche detto di "non poter garantire la sicurezza" dei leader politici internazionali che saranno ospiti di Putin a Mosca, in occasione della parata per gli 80 anni della vittoria sovietica nella Seconda Guerra Mondiale (il 9 maggio). Il leader di Kiev, di fatto, ha segnalato il pericolo di episodi "false flag" russi agli eventi della prossima settimana per poter incolpare gli ucraini ("Putin potrebbe creare esplosioni e poi accusarci"). I russi, però, lo hanno accusato di una "minaccia diretta" alla parata. Intanto Mattarella ha convocato il Consiglio supremo di Difesa al Quirinale per giovedì 8 maggio.