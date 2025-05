Ucraina, giorno 1.165 di guerra: le notizie in diretta

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.165. Gli Stati Uniti non saranno più mediatori nei negoziati di pace tra Ucraina e Russia dopo che Vladimir Putin si è rifiutato di firmare un cessate il fuoco. Lo riporta il quotidiano The Telegraph, aggiungendo che il Dipartimento di Stato Usa ha affermato che Kiev e Mosca devono ora presentare proposte "concrete" per porre fine alla guerra e dovrebbero incontrarsi direttamente per risolvere il conflitto. Intanto, il presidente ucraino Volodymyr Zelensky accoglie con favore l'accordo sulle terre rare firmato con Washington: "E' davvero equo, è il primo risultato dell'incontro in Vaticano. Attendiamo con ansia gli altri risultati di quel colloquio".