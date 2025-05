Ucraina, Trump sente Erdogan: "La guerra deve finire" | Putin: "Riconciliarci con il popolo ucraino sarà inevitabile"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.168. "La riconciliazione con il popolo ucraino è inevitabile, ma è solo questione di tempo". Lo ha affermato Vladimir Putin. Donald Trump ha tuttavia ammesso che c'è un "odio tremendo" tra il presidente russo e Volodymyr Zelensky e questo rende "forse la pace impossibile". Il presidente americano ha poi sentito al telefono l'omologo turco Recep Tayyip Erdogan, convenendo che è ora di porre fine al conflitto il più presto possibile. Intanto non si fermano gli attacchi: diverse esplosioni si sono sentite a Kiev dopo un attacco aereo russo con droni. Il presidente cinese Xi Jinping si recherà in visita ufficiale in Russia dal 7 al 10 maggio, e dunque parteciperà alle celebrazioni del 9 maggio per gli 80 anni della vittoria sovietica sulla Germania nazista.