Telefonata Mosca-Ankara sui negoziati di pace con Kiev | Zelensky: "Giovedì sarò in Turchia, spero ci sarà anche Putin"

La guerra in Ucraina giunge al giorno 1.175. Il ministro degli Esteri turco Fidan ha avuto una telefonata con il suo omologo russo Lavrov: i due hanno discusso degli ultimi sforzi per raggiungere la pace tra Russia e Ucraina. La telefonata arriva alla vigilia dell'incontro di giovedì a Istanbul tra i due Paesi. Alla proposta avanzata da Putin di riprendere i negoziati diretti, Zelensky ha risposto: "Giovedì sarò in Turchia, mi aspetto che ci sia anche il presidente russo. Bene se ci fosse anche Trump". Il presidente ucraino ha poi annunciato di aver avuto per la prima volta un colloquio con Papa Leone XIV e di averlo invitato a Kiev.