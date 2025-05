Onu: Russia responsabile dell'abbattimento del volo MH17

I governi di Australia e Paesi Bassi hanno accolto con favore la decisione dell'agenzia delle Nazioni Unite. "Questo è un momento storico nella ricerca della verità, della giustizia e della responsabilità per le vittime dell'abbattimento del volo MH17, per le loro famiglie e i loro cari", ha dichiarato il governo australiano in una nota. Ha invitato l'agenzia a "muoversi rapidamente per determinare i rimedi" per la violazione del diritto internazionale da parte della Russia. "Invitiamo la Russia ad assumersi finalmente la propria responsabilità per questo orribile atto di violenza e a riparare la sua condotta vergognosa, come richiesto dal diritto internazionale", ha aggiunto il governo. Gli inquirenti internazionali hanno sospeso le indagini sul caso lo scorso anno, affermando che non c'erano prove sufficienti per identificare altri sospettati.