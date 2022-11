Volo MH17, corte Olanda: ad abbatterlo fu missile dei filorussi | Condannati all'ergastolo tre dei quattro imputati

Tre dei quattro imputati , i cittadini russi Igor Girkin, Sergei Dubinsky e l'ucraino Leonid Kharchenko sono stati condannati all'ergastolo. Per la corte hanno avuto un ruolo chiave nell' abbattimento dell'aereo malese avvenuto il 14 luglio del 2014 . Scagionato invece per insufficienza di prove il cittadino russo, Oleg Pulatov. È questo il verdetto definitivo , emesso dal tribunale olandese di massima sicurezza, allestito vicino all'aeroporto Schiphol di Amsterdam.

Morte tutte le 298 persone a bordo - "Frammenti del missile Buk trovati nei corpi delle vittime sono prova inconfutabile del fatto che fu questo missile a causare l'abbattimento del volo", ha spiegato la corte. L'abbattimento dell'aereo provocò la morte di tutte le 298 persone a bordo, fra passeggeri ed equipaggio. I procuratori olandesi affermano che il lanciamissili proveniva dalla 53esima Brigata missilistica antiaerea, un'unità delle forze armate russe con sede nella città russa di Kursk.

I giudici: "Massima pena sentenza appropriata" - La corte olandese ha condannato in contumacia all'ergastolo tre dei quattro imputati: Girkin, Dubinsky e Kharchenko. Al termine della sentenza, durata oltre due ore, i giudici della corte hanno ritenuto "che solo la massima pena è una sentenza appropriata alle conseguenze di tali atti per cui condanna all'ergastolo i tre imputati". I tre, stando alla corte, hanno avuto un ruolo chiave nel portare il sistema missilistico di tipo Buk da una base militare in Russia al sito di lancio.

Zelensky: "Decisione importante" - Il presidente ucraino Volodymyr Zelkensky ha definito una "decisione importante" quella presa dal tribunale olandese. "La punizione per tutte le atrocità russe - sia allora sia adesso - sarà inevitabile", ha precisato su Twitter.

Rutte: "Verdetto è passo per ricerca verità e giustizia" - "Il verdetto della corte sul processo MH17 era atteso da tempo. È un fatto positivo che questo punto sia stato finalmente raggiunto. Questo è un altro passo nella ricerca della verità e della giustizia per le vittime e i loro cari". Così via Twitter il premier olandese Mark Rutte dopo la sentenza della corte di Schipol. "Ma è anche un altro giorno difficile e angosciante per molti familiari e amici delle 298 persone che hanno perso la vita in quel terribile giorno, il 17 luglio 2014. E per quanto importante sia questo verdetto, non è la conclusione finale. Non è la fine. Tutte le parti hanno ancora il diritto di presentare ricorso".

Chi sono gli imputati - Igor Girkin, ex colonnello di 51 anni del Servizio di sicurezza federale russo (Fsb), all'epoca dell'abbattimento era ministro della Difesa e comandante delle forze armate dell'autoproclamata Repubblica Popolare di Donetsk. Girkin sarebbe attualmente coinvolto nella guerra della Russia contro l'Ucraina. I due russi Sergey Dubinskiy e Oleg Pulatov e l'ucraino Leonid Kharchenko sono i subordinati di Girkin. Quest'ultimo secondo i pubblici ministeri era il comandante di un'unità di combattimento dei ribelli filorussi e prendeva ordini direttamente da Dubinskiy. Pulatov è l'unico dei quattro a essere stato assolto per insufficienza di prove.