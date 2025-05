"L'Albania è ovviamente europea, come l'Italia, la Serbia, la Norvegia, al di là se siano parte di questa o quella organizzazione. L'Ue è la casa per realizzare quella che mi piace chiamare riunificazione europea, realizzata tra persone che possono essere diverse tra loro, eppure sono parte di un unico insieme, come le diverse dita di una mano". Lo ha detto il premier Giorgia Meloni parlando alla sessione plenaria del summit della Comunità politica europea a Tirana.