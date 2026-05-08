Gb, schiaffo elettorale per Starmer (che non si dimette): nel voto locale vola Reform Uk di Farage

Di fronte a una sconfitta politica così devastante, per un premier che già negli scorsi mesi è stato al centro di polemiche per il caso di Jeffrey Epstein e la gestione della nomina dell'ambasciatore britannico negli usa Peter Mandelson, è legittimo chiedersi: what now? E ora? Keir Starmer ci ha messo pochi minuti dopo i primi risultati ufficiali a diradare la nebbia sul futuro dell'esecutivo londinese: "Sono numeri molto duri, non c'è modo di indorare la pillola. Il partito ha perso brillanti rappresentati laburisti in tutto il Paese, e questo fa male", ha detto. "Mi assumo tutta la responsabilità dei risultati elettorali". Ma le dimissioni, chieste a gran voce da moltissimi cittadini, vengono nuovamente rimandate: "Giornate come queste non indeboliscono la mia determinazione a realizzare il cambiamento che ho promesso. Non ho intenzione di andarmene e gettare il Paese nel caos". Anche perché, come ha sottolineato il primo ministro, nel 2024 ha "ricevuto un mandato quinquennale per cambiare il Paese".