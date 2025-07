Elezioni, Gb allarga il diritto di voto dai 16 anni in su

Si uniforma così il contesto nazionale dell'intero Regno a quello di Scozia e Galles, dove gli over 16 possono già votare alle elezioni locali da qualche anno. Si tratta della novità più importante in materia dal 1969, quando un altro governo laburista, quello di Harold Wilson, promosse in Parlamento l'abbassamento dell'età legale per votare dai 21 ai 18 anni. Il progetto di legge è stato illustrato oggi da Rushanara Ali, sottosegretaria incaricata dei dossier relativi alla Democrazia, ai Diritti e ai Senzatetto.