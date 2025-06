Referendum, il report: "Il 15-20% degli elettori Pd ha votato 'no' alla cittadinanza"

Ovunque è stata registrata una quota significativa (oltre un elettore su cinque a Genova, Bologna e Firenze) del Partito democratico che al quinto quesito ha votato "no". Anche la maggioranza degli elettori del Movimento 5 Stelle ha votato "no" tranne che a Napoli e a Palermo (dove circa tre quarti si sono espressi per il sì) e a Roma dove la stima fra elettori 5 stelle che hanno votato sì e quelli che hanno votato no è paritaria. Sempre secondo le stime del Cattaneo la quasi totalità degli elettori del centrodestra che non si sono astenuti ha votato "no", come la quasi totalità dell'area liberale e della sinistra ha votato sì. Fra gli elettori del centrodestra, invece, le stime fra i vari partiti differiscono in maniera sostanziale da città e città: il dato comune osservato pressoché ovunque è che quei pochi elettori di Lega e Fratelli d'Italia hanno votato in larga parte sì al quesito sul lavoro e no a quello sulla cittadinanza, mentre fra le file di Forza Italia ci sono stati più no al lavoro e sì alla cittadinanza. Ma i numeri sono esigui e i risultati - avverte il Cattaneo - potrebbero essere soggetti a errori di stima.