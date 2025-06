Referendum, la Toscana è la regione in cui si vota di più: raggiunto il quorum a casa di Renzi

Ma la Toscana non è l'unica regione dove, in alcuni comuni, il quorum è stato superato. Sulle montagne piemontesi sono almeno quattro le località da registrare in cui si è superata la soglia: Massello, Pramollo, Rorà e Vidracco. Inoltre, il quorum è stato raggiunto anche a Nuoro, che per il momento registra una delle percentuali più alte, complice il voto per le amministrative. Percentuale oltre il 50% anche per Paciano, in provincia di Perugia, unico comune in tutta l'Umbria.