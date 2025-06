Referendum 2025, chiusi i seggi: a rischio il quorum per tutti i quesiti | Affluenza sotto il 30%

Tutti i leader a sostegno dei referendum si sono recati al voto per il referendum 2025. Anche il presidente del Consiglio Giorgia Meloni ma non ha ritirato le schede, motivando la scelta con l’intenzione di non contribuire al raggiungimento del quorum. Il capo dello Stato, Sergio Mattarella, ha espresso il proprio voto a Palermo. Non sono mancate le polemiche. Il Comitato promotore ha denunciato presunte violazioni del silenzio elettorale, in particolare la prassi, segnalata in alcune sezioni, di chiedere preventivamente agli elettori se intendessero ritirare tutte le schede. Secondo i promotori, questo comportamento sarebbe "orientativo e turbativo".