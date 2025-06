Elezioni amministrative, ballottaggi in 13 città: a Matera vince il centrodestra di Nicoletti, a Taranto il centrosinistra di Bitetti

Oltre che a Matera e Taranto, si è votato per i ballottaggi anche in altri 11 Comuni con più di 15mila abitanti: Bisegna (L'Aquila), Cernusco sul Naviglio (Milano), Fiano Romano (Roma), Lamezia Terme (Catanzaro), Massafra (Taranto), Orta Nova (Foggia), Ortona (Chieti), Sant'Elpidio a Mare (Fermo), Saronno (Varese), Triggiano (Bari) e Volla (Napoli). In questi centri al primo turno di elezioni amministrative, il 25 e 26 maggio, nessun candidato sindaco ha raccolto il 50%+1 delle preferenze necessarie per essere eletti.