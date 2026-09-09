Germania, Merz cancella la telefonata con Trump dopo il post su AfD

"Ci tocca da vicino. Noi tedeschi allora abbiamo sentito quanto ci lega ai nostri amici americani", ha aggiunto, introducendo il messaggio del cancelliere. "Sapevamo che gli attacchi terroristici di New York, Washington e Pennsylvania erano diretti anche contro il nostro stile di vita, la nostra libertà e la nostra democrazia", ha affermato Merz. Il cancelliere ha quindi sottolineato che Germania ed Europa devono continuare a difendere insieme agli Stati Uniti "libertà, democrazia e rispetto". Merz ha inoltre richiamato il vertice Nato di Ankara, dove, secondo il governo tedesco, la partnership transatlantica è stata rinnovata. "La Germania è pronta anche oggi, insieme agli Stati Uniti, a difendere i valori che ci caratterizzano e ci uniscono", ha ribadito Merz, come riferito dal portavoce.