Vertice ad Ankara, al via il secondo giorno di summit

Il presidente degli Stati Uniti Donal Trump ha approvato il piano di attacchi contro l'Iran e ne ha ordinato l'esecuzione ieri mentre si trovava in Turchia per il vertice della Nato. È quanto rivela il giornalista di Axios Barak Ravid che cita un funzionario statunitense secondo cui, Trump ha tenuto una riunione ad Ankara con Hegseth, Rubio e Bessent, che avevano volato con lui sull'Air Force One, con il presidente Dan Caine, già sul posto per il vertice della Nato, e altri funzionari.