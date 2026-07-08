Vertice ad Ankara, al via il secondo giorno di summit

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Prosegue ad Ankara il vertice Nato, giunto oggi alla sua seconda e conclusiva giornata di lavori. I leader dei 32 Paesi alleati tornano a confrontarsi sui principali dossier internazionali, con al centro il rafforzamento della difesa collettiva, il sostegno all'Ucraina e le prospettive della sicurezza euro-atlantica. Attesi nuovi incontri bilaterali tra i capi di Stato e di governo.
Il segretario alla Guerra degli Stati Uniti, Pete Hegseth, dovrebbe recarsi oggi in Israele per la sua prima visita ufficiale nello Stato ebraico, secondo fonti informate citate dall'emittente televisiva "Cnn". Non è ancora chiaro se il viaggio subirà modifiche dopo i raid statunitensi contro l'Iran della notte. Hegseth dovrebbe incontrare il primo ministro Benjamin Netanyahu e il ministro della Difesa Israel Katz. Tra gli obiettivi della visita vi sarebbe anche quello di rassicurare Israele sulle ipotesi di una possibile vendita alla Turchia dei caccia stealth F-35, prospettata dal presidente Donald Trump durante il vertice della Nato ad Ankara. In un'intervista alla "Cnn", Netanyahu ha ribadito la propria contrarietà all'operazione, affermando che il presidente turco Recep Tayyip Erdogan "non è esattamente un alleato modello degli Stati Uniti" e accusandolo di minacciare Israele. Attualmente Israele è l'unico Paese del Medio Oriente a disporre degli F-35 statunitensi.
Il presidente degli Stati Uniti Donal Trump ha approvato il piano di attacchi contro l'Iran e ne ha ordinato l'esecuzione ieri mentre si trovava in Turchia per il vertice della Nato. È quanto rivela il giornalista di Axios Barak Ravid che cita un funzionario statunitense secondo cui, Trump ha tenuto una riunione ad Ankara con Hegseth, Rubio e Bessent, che avevano volato con lui sull'Air Force One, con il presidente Dan Caine, già sul posto per il vertice della Nato, e altri funzionari.