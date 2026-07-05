Trump pubblica foto "meme" con Meloni: "Serve ordine restrittivo"

Donald Trump ha condiviso su Truth un meme che lo ritrae accanto alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nell'immagine la premier è rivolta verso il leader americano, protagonista dello scatto. A corredo della foto compare una sola scritta: "Restraining order needed", cioè "Serve un ordine restrittivo".
Nessun commento
Il post è stato rilanciato direttamente dall'account di Trump su Truth. Al momento non risultano dichiarazioni da parte del presidente americano per spiegare il significato dell'immagine, né prese di posizione da parte di Palazzo Chigi sul contenuto della pubblicazione.