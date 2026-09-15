La politica di riarmo tedesca nasce dalla cosiddetta"Zeitenwende" (cambio d'epoca), annunciata nel febbraio 2022 dall'allora cancelliere Olaf Scholz pochi giorni dopo l'invasione russa dell'Ucraina. Berlino decise di abbandonare decenni di prudenza militare, approvando un fondo straordinario da 100 miliardi di euro per modernizzare la Bundeswehr e impegnandosi a raggiungere stabilmente l'obiettivo NATO del 2% del PIL per la difesa. Da allora la Germania ha accelerato l'acquisto di caccia F‑35 statunitensi, sistemi antimissile, munizioni, mezzi corazzati e nuove capacità navali. La motivazione dichiarata è che il quadro di sicurezza europeo è radicalmente peggiorato dopo la guerra in Ucraina e richiede forze armate più credibili e pronte al combattimento.