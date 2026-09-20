Groenlandia, Macron: "L'accordo placa gli animi e riafferma la sovranità danese"

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L'accordo raggiunto tra Stati Uniti, Danimarca e Groenlandia "permette di placare gli animi" e "di riaffermare la sovranità danese" su questo territorio artico: è quanto ha dichiarato nella serata di sabato il presidente francese, Emmanuel Macron, a margine di una visita a Saint-Pierre-et-Miquelon. "Constato semplicemente che la sovranità danese viene rispettata, che il diritto internazionale viene rispettato e che questo è ciò che chiedevamo. Dunque è una buona cosa", ha sottolineato il presidente francese.
L'intesa raggiunta
Nella giornata di sabato il presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato un'intesa destinata a definire il ruolo degli Stati Uniti in Groenlandia. Il tycoon ha affermato che Washington ha raggiunto un accordo con la Danimarca e con la Groenlandia che garantirebbe agli Usa il controllo sulla sicurezza e sulle altre esigenze strategiche dell'isola artica. "Non ci sarà alcun costo per gli Stati Uniti", ha scritto Trump sul suo socia, Truth. Secondo il presidente a stelle e strisce, grazie all'accordo Washington avrebbe "per sempre" la possibilità di adottare le misure necessarie per garantire la difesa della Groenlandia e degli Stati Uniti.