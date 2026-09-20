Groenlandia, Macron: "L'accordo placa gli animi e riafferma la sovranità danese"

Nella giornata di sabato il presidente statunitense, Donald Trump, ha annunciato un'intesa destinata a definire il ruolo degli Stati Uniti in Groenlandia. Il tycoon ha affermato che Washington ha raggiunto un accordo con la Danimarca e con la Groenlandia che garantirebbe agli Usa il controllo sulla sicurezza e sulle altre esigenze strategiche dell'isola artica. "Non ci sarà alcun costo per gli Stati Uniti", ha scritto Trump sul suo socia, Truth. Secondo il presidente a stelle e strisce, grazie all'accordo Washington avrebbe "per sempre" la possibilità di adottare le misure necessarie per garantire la difesa della Groenlandia e degli Stati Uniti.