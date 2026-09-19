Groenlandia, Trump annuncia l'accordo con Copenaghen e Nuuk: "Controllo Usa sulla sicurezza per sempre"

Donald Trump ha annunciato un'intesa destinata, nelle sue parole, a definire in modo permanente il ruolo degli Stati Uniti in Groenlandia. Il presidente americano ha dichiarato che Washington ha raggiunto un accordo con la Danimarca e con la Groenlandia che garantirebbe agli Usa il controllo sulla sicurezza e sulle altre esigenze strategiche dell'isola artica. "Non ci sarà alcun costo per gli Stati Uniti", ha scritto Trump su Truth Social. Secondo il presidente, grazie all'intesa Washington avrebbe "per sempre" la possibilità di adottare le misure necessarie per garantire la difesa della Groenlandia e degli Stati Uniti.
La firma a New York
Il governo di Copenaghen ha precisato che l'accordo non è ancora stato formalmente sottoscritto. "Groenlandia, Danimarca e Stati Uniti prevedono di firmare, nel corso della prossima settimana, un accordo volto a rafforzare la sicurezza nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico", si legge in un comunicato. La firma da parte dei tre governi è prevista a margine dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York. Una volta sottoscritta, l'intesa dovrà seguire le necessarie procedure parlamentari prima di poter entrare in vigore.
Frederiksen: "Vantaggioso per la Nato"
La premier danese Mette Frederiksen ha accolto positivamente l'intesa, sottolineandone anche il valore per Nato ed Europa. "Sono lieta che si stia delineando un accordo positivo per la Groenlandia, il Regno di Danimarca e gli Stati Uniti. Un accordo che rafforza la nostra sicurezza condivisa nell'Artico e nella regione del Nord Atlantico, risultando così vantaggioso anche per la Nato e per l'Europa". Frederiksen ha inoltre evidenziato che l'intesa "riconosce la sovranità e l'integrità territoriale del Regno, nonché il diritto del popolo groenlandese all'autodeterminazione".
Niente avversari
Trump ha indicato anche uno dei punti centrali dell'accordo: "nessun avversario degli Stati Uniti potrà mai avere una base in Groenlandia, una presenza militare in Groenlandia o effettuare investimenti sensibili nell'isola senza l'espresso consenso scritto degli Stati Uniti". L'intesa rafforzerebbe quindi in modo definitivo i diritti militari americani sull'isola, senza prevedere un'acquisizione territoriale della Groenlandia da parte degli stessi Stati Uniti. "Per oltre 100 anni i presidenti hanno conosciuto l'importanza strategica della Groenlandia, ma nessuno di loro è riuscito a fare qualcosa al riguardo", ha affermato il tycoon rivendicando l'impresa. "E' un sogno che diventa realtà per gli Stati Uniti d'America, qualcosa di molto importante, storico e speciale", ha concluso il presidente.