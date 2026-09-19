Groenlandia, Trump annuncia l'accordo con Copenaghen e Nuuk: "Controllo Usa sulla sicurezza per sempre"

Donald Trump ha annunciato un'intesa destinata, nelle sue parole, a definire in modo permanente il ruolo degli Stati Uniti in Groenlandia. Il presidente americano ha dichiarato che Washington ha raggiunto un accordo con la Danimarca e con la Groenlandia che garantirebbe agli Usa il controllo sulla sicurezza e sulle altre esigenze strategiche dell'isola artica. "Non ci sarà alcun costo per gli Stati Uniti", ha scritto Trump su Truth Social. Secondo il presidente, grazie all'intesa Washington avrebbe "per sempre" la possibilità di adottare le misure necessarie per garantire la difesa della Groenlandia e degli Stati Uniti.