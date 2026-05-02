La presenza militare degli Stati Uniti in Europa: 40 basi e 90mila soldati

L'annunciato ritiro di 5mila soldati americani dalla Germania potrebbe rappresentare il primo tassello di un domino che ridisegnerebbe la presenza americana nella sicurezza del Vecchio Continente rispetto all'attuale assetto, che conta almeno 40 basi e oltre 90mila soldati Usa in Europa. In Italia, i militari americani sono circa 13mila e sono impegnati in servizi di logistica, intelligence, unità operative e comando. Le basi Nato nel nostro Paese sono quelle di Aviano in Friuli, Sigonella in Sicilia, Caserma Ederle e Base Del Din in Veneto, Camp Darby in Toscana, la Naval Support Activity in Campania e Lazio e Ghedi in Lombardia.