La scure di Musk sui dipendenti federali arriva in Italia: coinvolti i dipendenti italiani delle basi di Aviano e Vicenza

I rappresentanti sindacali della base di Aviano si sono così attivati contattando le autorità di riferimento in Italia. Roberto Del Savio, responsabile sindacale di Fisascat-Cisl per la base di Aviano, ha spiegato al quotidiano veneto che "stiamo lavorando con la Jcpc (Joint Civilian Personnel Committee-Italy), l’organismo che segue le questioni a livello nazionale, poiché il caso si è presentato in tutte le basi americane in Italia. Dopo aver ricevuto una posizione chiara, decideremo i prossimi passi". Ma intanto è arrivata la precisazione dal Public Affairs del 31° Fighter Wings, secondo cui i dipendenti italiani non sarebbero coinvolti: questa comunicazione non è però ancora stata inoltrata formalmente ai sindacati.