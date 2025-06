Attentati, in Italia livello massimo di allerta per obiettivi sensibili: convocato dal Viminale il comitato analisi strategica antiterrorismo

Dopo l'attacco americano ai siti iraniani, sono state sensibilizzate ulteriormente da Roma le misure di sicurezza. È stata intensificata la sorveglianza degli obiettivi sensibili americani e delle misure a tutela dell'ambasciatore statunitense in Italia. Innalzata, inoltre, la sensibilizzazione dei servizi in atto per gli eventi di domenica. Tra gli appuntamenti in programma c'è, ad esempio, la seconda giornata del Giubileo dei governanti.