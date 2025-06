Crosetto: "La Nato non ha più ragione di esistere"

Per quanto riguarda il possibile utilizzo da parte degli Stati Uniti delle basi americane su suolo italiano, "c'è una convenzione che disciplina ogni impiego delle stesse per motivi diversi da quelli normali. Ma al momento non c'è nessuna richiesta di questo genere", ha puntualizzato Crosetto. "Inutile parlare di una cosa che non esiste, ma ogni volta che il Parlamento chiede di andare a relazionare si va. Non è una prassi, è un obbligo".