La geografia secondo Trump: tutte le volte che il presidente ha "annesso" territori agli Stati Uniti

Diverso è il caso del Venezuela, dove le minacce hanno poi lasciato spazio all'azione vera e propria. Il 3 gennaio 2026 è arrivata l'operazione "Absolute Resolve", con attacchi aerei statunitensi nel nord del Venezuela e l'impiego di elicotteri a Caracas per catturare e deportare Maduro e sua moglie Cilia Flores. Il giorno successivo Trump ha sostenuto che gli Stati Uniti controllassero il Venezuela e ha rivendicato la necessità di avere accesso totale al petrolio del Paese.