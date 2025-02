Google Maps si adegua a Trump: il Golfo del Messico diventa Golfo d'America

In un post pubblicato su X, il gruppo californiano ha spiegato che chi usa Maps negli Stati Uniti vedrà Golfo d'America, in Messico Golfo del Messico, e in tutte le altre località entrambi i nomi. Nella stessa nota, Google ha annunciato che avrebbe anche modificato il nome del Monte Denali in Alaska in "Monte McKinley", in onore dell'ex presidente degli Stati Uniti William McKinley, una volta aggiornato il nome nel database ufficiale, in linea con l'ordine di Trump.