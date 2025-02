Google "è sospettata di aver violato le leggi anti-monopolio cinesi". Per questa ragione, la State Administration for Market Regulation, l'Antitrust di Pechino, ha deciso "di avviare un'indagine in conformità con le normative", in base a quanto annunciato con una nota. La mossa ha più una portata simbolica che effettiva, essendo le attività del colosso Usa bandite dalla Repubblica popolare.