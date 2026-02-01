La sicurezza nell'Artico

Groenlandia, Trump: "Abbiamo avviato le trattative"

"Sarà un buon accordo per tutti", ha aggiunto il presidente

01 Feb 2026 - 07:10
Nuuk, la capitale della Groenlandia © Istockphoto

"Abbiamo avviato la trattativa sulla Groenlandia". Lo ha detto Donald Trump, secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg. Il presidente degli Stati Uniti è tornato sull'argomento a bordo dell'Air Force One, rispondendo a chi gli chiedeva se avesse aggiornamenti e se avesse parlato con i leader europei come il premier britannico Keir Starmer e il presidente francese Emmanuel Macron: sulla Groenlandia "abbiamo iniziato le trattative. Sarà un buon accordo per tutti", ha ribadito. 

Trump ha descritto i colloqui come fondamentali per la sicurezza nazionale degli Stati Uniti: "Abbiamo avviato una negoziazione e credo che ci sia un accordo abbastanza ampio. Voglio dire, vogliono che lo facciamo - ha affermato - Penso che sarà un accordo molto importante in realtà, dal punto di vista della sicurezza nazionale, un accordo molto, molto importante. Credo che troveremo un accordo".

