Groenlandia, Nuuk al buio per blackout causato dai forti venti

La capitale della Groenlandia, Nuuk, è rimasta senza elettricità a causa di forti venti che hanno interrotto la rete elettrica. Lo ha reso noto l'azienda pubblica di servizi Nukissiorfiit. La città, che conta circa 20mila abitanti, dipende principalmente da una centrale idroelettrica, rimasta inattiva ieri sera. La corrente è stata parzialmente ripristinata tre ore dopo, mentre l'azienda ha attivato una centrale di emergenza per alimentare alcune zone. I forti venti hanno provocato anche interruzioni della connettività Internet. Lo comunica NetBlocks, organismo che monitora la rete, la capitale ha subito un calo significativo della connessione.