Trump pronto a mettere le mani sul Canale di Panama, i giudici annullano la concessione

LO STOP AL NUOVO CONSORZIO PER PANAMA

CK Hutchinson, conglomerato di aziende guidato dall’imprenditore Li Ka Shing, gestisce il canale di Panama dal 1997 e nel 2021 aveva ottenuto l’estensione della concessione per altri 25 anni. Lo scorso marzo, su pressione degli Stati Uniti, CK Hutchinson aveva accettato di cedere una quota del 90% a un consorzio di aziende guidato dall’americana BlackRock. Del consorzio fanno parte anche Global Infrastructure Partners (Gip) e Terminal Investment Limited, controllata dal gruppo Mediterranean Shipping Company. Un affare, quindi, che vede coinvolta Msc, la società italo-svizzera guidata dall’armatore italiano Diego Aponte.Questo accordo, che era sostenuto anche da Trump, si era però poi bloccato a causa dell’intervento del governo cinese, che chiedeva che fosse la compagnia statale di spedizioni Cosco a guidare il consorzio di aziende.