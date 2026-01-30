Trump pronto a mettere le mani sul Canale di Panama, i giudici annullano la concessione
La Corte Suprema di Panama ha bocciato la concessione per la gestione dei porti di Balboa e Cristobal assegnata al gruppo di Hong Kong CK Hutchison
I giudici riaprono definitivamente la partita per il controllo del Canale di Panama. La Corte Suprema del Paese centroamericano ha annullato la concessione per la gestione da parte del gruppo di Hong Kong CK Hutchison dei porti di Cristobal sull'Oceano Atlantico e di Balboa sul Pacifico.
LA DECISIONE DELLA CORTE SUPREMA DI PANAMA
Una decisione arrivata su richiesta della Corte dei Conti di Panama per presunte irregolarità. Tuttavia, le indiscrezioni parlano di una decisione influenzata dalla pressione statunitense per prendere il controllo del canale, vitale per le rotte commerciali globali. Il presidente di Panama, José Raúl Mulino, aveva definito i contratti con il gruppo asiatico “contrari agli interessi nazionali”.
LE PROTESTE DEL GOVERNO CINESE
Panama Ports Company, controllata di Ck Hutchinson, ha commentato la decisione come "priva di fondamento giuridico" e il governo cinese, secondo quanto dichiarato dal portavoce del ministero degli Esteri, ha contestato la decisione. La Cina "adotterà tutte le misure necessarie per tutelare con determinazione i diritti e gli interessi legittimi delle imprese cinesi”, ha dichiarato il portavoce Guo Jiakun. A Hong Kong le azioni CK Hutchison Holdings cedono quasi il 5%.
LO STOP AL NUOVO CONSORZIO PER PANAMA
CK Hutchinson, conglomerato di aziende guidato dall’imprenditore Li Ka Shing, gestisce il canale di Panama dal 1997 e nel 2021 aveva ottenuto l’estensione della concessione per altri 25 anni. Lo scorso marzo, su pressione degli Stati Uniti, CK Hutchinson aveva accettato di cedere una quota del 90% a un consorzio di aziende guidato dall’americana BlackRock. Del consorzio fanno parte anche Global Infrastructure Partners (Gip) e Terminal Investment Limited, controllata dal gruppo Mediterranean Shipping Company. Un affare, quindi, che vede coinvolta Msc, la società italo-svizzera guidata dall’armatore italiano Diego Aponte.Questo accordo, che era sostenuto anche da Trump, si era però poi bloccato a causa dell’intervento del governo cinese, che chiedeva che fosse la compagnia statale di spedizioni Cosco a guidare il consorzio di aziende.