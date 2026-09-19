Trump propone di cambiare nome all'AI: "Dovrebbe chiamarsi Intelligenza suprema o estrema" I E intanto crea una "AI Force"
Il presidente Usa ha lanciato su Truth un sondaggio per trovare un nuovo nome all'Intelligenza artificiale, sostenendo che l'espressione attuale sia "imprecisa". Ecco tutte le definizioni alternative proposte
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Donald Trump ha lanciato su Truth Social un sondaggio per trovare un nuovo nome all'Intelligenza artificiale, sostenendo che l'espressione attuale sia "imprecisa" e poco elegante. Secondo il presidente degli Stati Uniti, definizioni più appropriate potrebbero essere "Intelligenza superiore" (Superior Intelligence), "Intelligenza estrema" (Extreme Intelligence) oppure "Intelligenza suprema" (Supreme Intelligence). "Molte persone pensano che le parole 'Artificial Intelligence' siano inaccurate e molto poco eleganti rispetto a ciò che è l'IA", ha scritto Trump. Il presidente ha quindi invitato gli utenti a votare su quale delle tre definizioni descriva meglio quella che ha definito una "rivoluzione" in continua crescita.
Un Trump pro-IA
Trump si colloca su una linea nettamente favorevole all'accelerazione dello sviluppo dell'IA. Un ottimismo tale da spingerlo a parlare apertamente dell'imminente creazione di una "AI Force", sulla falsariga della Space Force lanciata nel suo primo mandato. Una forza in grado di garantire lo spazio per una crescita serena dell'Intelligenza artificiale.
Nei giorni scorsi ha minimizzato gli allarmi sui possibili rischi estremi della tecnologia, sostenendo che gli Stati Uniti dispongano già di strumenti sufficienti per controllare il settore e mettendo in guardia dal rischio che un rallentamento favorisca la Cina. La posizione si contrappone alle richieste di maggiori garanzie e di una frenata avanzate da alcuni dei principali protagonisti dell'industria dell'IA.
La nuova forza guidata da uno "zar"
Nell'ottica dello sviluppo di una AI Force, il presidente americano ha annunciato la prossima nomina di uno "zar" dell'Intelligenza artificiale. Un uomo che nei sogni di Trump dovrà essere proattivo e "con un quoziente intellettivo elevatissimo". Toccherà a lui, ha spiegato il tycoon, a guidare l'AI Force nell'espletazione dei suoi compiti: proteggere, aiutare e vegliare sull'IA, mentre quest'ultima continuerà la sua corsa verso il futuro.